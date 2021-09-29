Виторган выразил отношение к игре непрофессиональных актеров в театре

Москва, 29 сентября. Актер Максим Виторган рассказал о своем отношении к участию непрофессиональных артистов в театральных постановках, сославшись на право автора выбирать художественные средства.

Артист рассказал об участии в спектакле «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя в Театре Наций в интервью газете «Известия». В постановке Виторган сыграл вместе с бывшей супругой, телеведущей Ксенией Собчак. Звезды прожили в браке шесть лет. У супругов родился сын Платон. После развода они поддерживают теплые отношения. Ребенок часто гостит у отца.

Отвечая на вопрос об отношении к участию непрофессиональных актеров в спектакле, Виторган отметил, что не может сказать, в какой момент и зачем режиссеру требуется непрофессионал. Однако Виторган напомнил, что «Женитьба» была авторской поставкой режиссера Филиппа Григорьяна, который «лучше знает, в чем был его замысел».

«Я считаю, что ничто не должно ограничивать автора в выборе исполнителей и художественных средств», — подчеркнул Виторган.

Ранее заместитель худрука МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что певица и телеведущая Ольга Бузова останется на сцене театра. По его словам, спектакль «Чудесный грузин», режиссером-постановщиком которого выступила Рената Сотириади, остается в репертуаре.