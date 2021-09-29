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Записи неопубликованных интервью Джона Леннона продали за 50 тыс. долларов
Общество
Записи неопубликованных интервью Джона Леннона продали за 50 тыс. долларов
wikipedia.org

Лондон, 29 сентября. Записи неопубликованных интервью экс-участника группы The Beatles Джона Леннона и его жены Йоко Оно продали на аукционе за 50 тысяч долларов.

Соответствующей информацией с корреспондентом ТАСС поделились в доме Omega Auctions, который провел аукцион 28 сентября. Хронометраж трех интервью, которые Леннон и Йоко Оно дали журналисту из Канады Кену Зейлингу в 1969 и 1970 годах, составляет 91 минуту. Стоимость лент оценивалась от 27 до 40 тысяч долларов.

Представитель Omega Auctions Пол Фэйруизер заявил, что продажа записей за 50 тысяч долларов является фантастическим результатом. По его словам, аукционный дом очень рад за продавца. Фэйруизер отметил, что записи интервью на аукцион выставили дети канадского журналиста.

Интересный аукцион ранее состоялся в Крыму. Жительница Севастополя продавала плитку, которую расписал известный испанский художник Пабло Пикассо. Цена работы составляет два миллиона рублей.

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