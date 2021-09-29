Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 03:23
03:16
Политика
NI объяснил жалобы Зеленского на бездействие ООН в вопросах Крыма
02:58
Политика
Читатели «Обозревателя» назвали Путина богом
02:40
Общество
Виторган выразил отношение к игре непрофессиональных актеров в театре
02:22
Общество
Записи неопубликованных интервью Джона Леннона продали за 50 тыс. долларов
02:19
Технологии
Тестировщик Роскачества посоветовал не держать постоянно включенным режим энергосбережения
02:03
Общество
Жителей Центральной России обрадует скорое потепление
02:00
Общество
Крымские спасатели рассказали о самых сложных операциях в туристический сезон
01:40
Политика
Советник Макрона назвал условие для возобновления контактов Франции с Австралией
01:21
Общество
Вильфанд спрогнозировал «июльское» тепло на Дальнем Востоке до конца сентября
01:06
Общество
Страховщики ищут замену онлайн-сервису «Е-Гарант» для оформления ОСАГО
Все новости

Тестировщик Роскачества посоветовал не держать постоянно включенным режим энергосбережения
Технологии
Тестировщик Роскачества посоветовал не держать постоянно включенным режим энергосбережения
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 29 сентября. Благодаря режиму энергосбережения время работы смартфона увеличивается. Однако на постоянной основе эту функцию нельзя оставлять включенной.

Соответствующей информацией во время беседы с радио Sputnik поделился старший специалист по тестированию Роскачества Сергей Кузьменко. Продолжительность работы смартфона при включенном режиме энергосбережения увеличивается, потому что при нем отключаются приложения, которые на постоянной основе удерживают устройство в Сети. Благодаря этому человек дольше может быть на связи, когда у него осталось 10% заряда.

Энергосбережение может негативно сказаться на работе девайса, если на рабочем столе установлены динамические обои и большое количество виджетов. При этом режим энергосбережения может замедлять беспроводные сети. Речь идет о Bluetooth, Wi-Fi и GPS, а также о мобильном интернете.

Психолог Татьяна Яничева недавно дала советы для избавления от зависимости от смартфона. По ее словам, эти девайсы достаточно плотно вникли в повседневную жизнь.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Тестировщик Роскачества посоветовал не держать постоянно включенным режим энергосбережения
телефон смартфон энергосбережение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru