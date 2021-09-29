Тестировщик Роскачества посоветовал не держать постоянно включенным режим энергосбережения

Москва, 29 сентября. Благодаря режиму энергосбережения время работы смартфона увеличивается. Однако на постоянной основе эту функцию нельзя оставлять включенной.

Соответствующей информацией во время беседы с радио Sputnik поделился старший специалист по тестированию Роскачества Сергей Кузьменко. Продолжительность работы смартфона при включенном режиме энергосбережения увеличивается, потому что при нем отключаются приложения, которые на постоянной основе удерживают устройство в Сети. Благодаря этому человек дольше может быть на связи, когда у него осталось 10% заряда.

Энергосбережение может негативно сказаться на работе девайса, если на рабочем столе установлены динамические обои и большое количество виджетов. При этом режим энергосбережения может замедлять беспроводные сети. Речь идет о Bluetooth, Wi-Fi и GPS, а также о мобильном интернете.

Психолог Татьяна Яничева недавно дала советы для избавления от зависимости от смартфона. По ее словам, эти девайсы достаточно плотно вникли в повседневную жизнь.