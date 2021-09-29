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Жителей Центральной России обрадует скорое потепление
Общество
Жителей Центральной России обрадует скорое потепление
pixabay.com  /  TimHill

Москва, 29 сентября. Жители центра России могут готовиться к потеплению, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик предупредила москвичей о мимолетных холодах до конца сентября. Ночные температуры продержатся до трех-пяти градусов тепла, однако день обрадует 9-14 градусами. В воскресенье, 3 октября, ожидается повышение до плюс 15 градусов. Понедельник же может и вовсе преподнести все 18 градусов, передает «Российская газета».

Не расстроятся и жители Санкт-Петербурга. Ближайшие дни для них будут теплыми — 12-14 градусов без осадков. До 15 градусов ожидается и в Карелии. В Калининградской области температура повысится до плюс 15 градусов.

В Поволжье уйдет дождливый циклон. Там ожидаются заморозки до минус четырех градусов. В Воронежской области ночная температура упадет до минус двух градусов, а в Башкирии даже до минус шести. В Белгородской и Астраханской областях ситуация аналогичная — температура ожидается от минус двух до минус одного градуса.

Теплые дни ожидают и жителей Дальнего Востока. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал там «июльскую погоду».

Прибайкалье, Красноярский край, Челябинскую и Курганскую области накроют холодные вихри. «Фобос» предупредил о своеобразном репетиции зимы в регионах, передает «Взгляд.ру».

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