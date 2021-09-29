Советник Макрона назвал условие для возобновления контактов Франции с Австралией

Париж, 29 сентября. В «содержательном разговоре» с Австралией Франция ждет гарантий перед возобновлением контактов на высшем уровне, сообщает со ссылкой на советника французского президента AFP.

Австралия, Великобритания и США в середине сентября заключили партнерство в области обороны и безопасности AUKUS. После этого Канберра заявила о выходе из соглашения с французской компанией Naval Group по строительству 12 ударных субмарин за 56 миллиардов евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с британским и американским коллегами Борисом Джонсоном и Джо Байденом, но не стал общаться с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

«Вопрос не в том, чтобы знать (может ли Макрон) поговорить (с Моррисоном)..., а в том, чтобы подготовить этот разговор очень серьезно, (чтобы он был) по существу», — сообщил советник Макрона.

Чиновник заверил, что переговоры двух лидеров проведут «когда придет время». В Елисейском дворце назвали Австралию важным партнером, но отметили, что Канберра «не повела себя корректно».

Ранее в МИД Франции заявили, что рамки сотрудничества между США, Великобританией и Австралией неизвестны. Париж считает необходимым получить пояснения для оценки последствий подобного партнерства, подчеркнули в ведомстве.