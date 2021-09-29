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Вильфанд спрогнозировал «июльское» тепло на Дальнем Востоке до конца сентября
Общество
Вильфанд спрогнозировал «июльское» тепло на Дальнем Востоке до конца сентября
pixabay.com

Владивосток, 29 сентября. «Июльская погода» сохранится на Дальнем Востоке до конца месяца. В некоторые дни температура воздуха составит до 24 градусов тепла.

Информацию об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Июльское» тепло прогнозируется в Сахалинской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском и Приморском краях.

По словам Вильфанда, на юго-восток России, в Дальневосточном федеральном округе, сейчас самое настоящее бабье лето. В Сахалинской области воздух прогреется до 21 градусов тепла. В Приморском и Хабаровском краях и в Еврейской автономной области столбики термометров поднимутся до 23-24 градусов.

Такая погода в этих регионах продлится до конца сентября. Температура там составляет на восемь-десять градусов выше климатической нормы, передает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о начале настоящей «золотой осени» в Москве. По словам синоптика, теплая погода в российской столице сохранится на ближайшую неделю.

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погода бабье лето дальний восток
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