Вильфанд спрогнозировал «июльское» тепло на Дальнем Востоке до конца сентября

Владивосток, 29 сентября. «Июльская погода» сохранится на Дальнем Востоке до конца месяца. В некоторые дни температура воздуха составит до 24 градусов тепла.

Информацию об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Июльское» тепло прогнозируется в Сахалинской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском и Приморском краях.

По словам Вильфанда, на юго-восток России, в Дальневосточном федеральном округе, сейчас самое настоящее бабье лето. В Сахалинской области воздух прогреется до 21 градусов тепла. В Приморском и Хабаровском краях и в Еврейской автономной области столбики термометров поднимутся до 23-24 градусов.

Такая погода в этих регионах продлится до конца сентября. Температура там составляет на восемь-десять градусов выше климатической нормы, передает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о начале настоящей «золотой осени» в Москве. По словам синоптика, теплая погода в российской столице сохранится на ближайшую неделю.