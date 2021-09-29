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Страховщики ищут замену онлайн-сервису «Е-Гарант» для оформления ОСАГО

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 01:06
Общество
Страховщики ищут замену онлайн-сервису «Е-Гарант» для оформления ОСАГО
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 29 сентября. Систему «​​​​​​​Е-Гарант» для оформления полисов ОСАГО онлайн планируют заменить «перестраховочным пулом».

Сервис призван помочь оформить полис онлайн, если это не получилось сделать на сайте страховой компании. Однако для некоторых автовладельцев ОСАГО все еще недоступен. Страховщики жалуются на хакеров и мошенников, заполонивших «Е-Гарант». «Известия» отмечают, что сейчас сервису ищут замену.

Российский союз автостраховщиков (РСА) подтвердил газете, что автострахованию необходима новая система гарантирования. Косвенно отказ от «Е-Гаранта» подтверждают крупные страховые компании.

Страховые брокеры с сомнением отнеслись к новой системе. Эксперты не верят в отладку и запуск нового механизма вместо «​​​​Е-Гаранта». По его словам, на данный момент в системе слишком много нюансов и участников.

Банк России ранее зафиксировал рост числа жалоб автомобилистов на проблемы с ОСАГО. Число жалоб потребителей на страховщиков в июле-августе 2021 года увеличилось на 16,8%.

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осаго страховщики е-гарант
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