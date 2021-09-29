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Минфин предложил внести изменения в налогообложение физлиц
Общество
Минфин предложил внести изменения в налогообложение физлиц
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 29 сентября. Минфин предложил внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц. Ведомство планирует увеличить налоговую нагрузку для некоторых категорий граждан.

Информация об этом стала известна из приложения к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год. Так, граждан, которые являются налоговыми резидентами других стран, то есть проводят за рубежом более 183 дней в году, могут обязать платить НДФЛ при дистанционной работе на российские фирмы.

Также предлагается ужесточить фискальный контроль над выигрышами букмекеров. Если сумма поступлений от победы составит более 15 тыс. рублей, граждане самостоятельно должны будут выплачивать НДФЛ. Сейчас же, если выигрыш меньше 15 тыс. рублей, то налоговыми агентами выступают букмекерские конторы.

Кроме этого, Минфин предложил усилить надзор за использованием материнского капитала. Инициатива предлагает обязать ПФР направлять в налоговую службу сведения о владельцах сертификатов, а также об использованных средствах, передают «Известия».

Ранее Министерство финансов России подготовило законопроект, согласно которому ставки подоходного налога для граждан РФ и иностранцев могут сравняться.

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