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Минцифры и Минстрой предложили ввести ГОСТ для умных домов
Общество
Минцифры и Минстрой предложили ввести ГОСТ для умных домов
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Новые строительные нормы для разработчиков умных домов могут появиться в России. Соответствующую инициативу предложило Минцифры.

Предложение ведомства относится к проекту дорожной карты, призванном улучшить сферу связи, который оно разработало совместно с российскими операторами. На данный момент в стране отсутствует четкая грань между обычными и интеллектуальными зданиями. Проект также подразумевает обязательное оснащение всех новостроек инжиниринговыми системами. Старые дома планируется доводить до стандартов ГОСТа на средства, выделенные в рамках капитального ремонта. Также свой проект дорожной карты по внедрению технологий умного дома представили и в Минстрое.

«Дорожная карта также стимулирует применение энергоэффективных и экологичных материалов, предусматривает мероприятия по совершенствованию нормативно-технического регулирования в строительстве для внедрения элементов «умного» дома с возможностью использования отечественного оборудования», — передают «Известия» слова представителя ведомства.

На сегодняшний день умным в России является дом, оснащенный различными интеллектуальными системами, призванными облегчить жизнь его резидентов и эксплуатационным организациям. Однако конкретных критериев, определяющих принадлежность к такому типу застроек, нет. Так, умным может стать дом, имеющий замок, открывающийся при помощи смартфона, охранные системы, автономные счетчики и прочее.

В России также проводится экспериментальная программа введения электронного свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) совместно с Минцифры. Водители могут хранить документ в приложении «Госуслуги.Авто», инициатива продлится до 1 декабря этого года.

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