Любляна, 29 сентября. Словения огорчена нынешним низким уровнем взаимоотношений между Россией и Евросоюзом. Такое заявление сделал председатель Госсовета страны Алойз Ковшка в беседе с «Известиями».

По словам политика, фундаментом для улучшений взаимопонимания и уважения между Европейским союзом и Российской Федерацией является поддержание на достойном уровне историко-цивилизационных связей. Ковшка подчеркнул, что балканская республика видит цель в открытом политическом диалоге и качественном двустороннем партнерстве. Последнее должно проявляться во всех областях, на которые не оказывают давления ограничительные меры.

«Словения, будучи государством — членом ЕС и в настоящее время председательствуя в объединении, выражает сожаление по поводу нынешнего низкого уровня отношений с Россией», — пояснил собеседник газеты.

Тем временем российская сторона выразила беспокойство на фоне действующей обстановки в Косово. Москва призвала Европейский союз и Североатлантический альянс убедить власти Приштины в отзыве военного контингента с северной части региона.