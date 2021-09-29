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OBS зафиксировала новый пик кибератак на финансовые организации в России

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 00:48
Экономика
OBS зафиксировала новый пик кибератак на финансовые организации в России
pixabay.com/PD

Москва, 29 сентября. Компания Orange Business Services за неделю зарегистрировала более 75 DDoS-атак на российские банки, их партнеров и страховые агентства.

Специалисты OBS сообщают, что это может быть новым пиком кибератак на финансовые организации. Эксперты по информационной безопасности связывают число возросших киберпреступлений с образованием большой сети зараженных устройств, которые обеспечивают злоумышленникам пути для наступления. Специалисты считают, что подобные инциденты могут обернутся для организаций оттоком клиентом, либо первым шагом для дальнейших более серьезных атак, передают «Известия».

«Киберпреступники не собираются отступать. Они планомерно расширяют список применяемых техник и векторов в надежде найти уязвимость в системах защиты финансовых учреждений», — добавила операционный директор Orange Business Services Ольга Баранова.

В период с августа по сентябрь OBS регистрировала по пять атак в сутки, после чего началось затишье. В течение с 16 по 25 сентября совершалось по семь-восемь нападений, что свидетельствует о росте подобных преступлений. Orange Business Services также отметила, что есть подозрения на существование одной масштабной группы киберпреступников, которые координируют все проводимые атаки.

В связи с развивающимися технологиями сфера кибербезопасности становится все актуальнее. О первых шагах в становлении специалистом по информационной безопасности, рассказало Федеральное агентство новостей.

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кибератаки преступления финансовые организации
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