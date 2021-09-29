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Минприроды подготовило новую методику расчета экосбора с компаний
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Минприроды подготовило новую методику расчета экосбора с компаний
Общество
Минприроды подготовило новую методику расчета экосбора с компаний
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Компаниям, которые отказались от самостоятельной утилизации произведенных товаров придется платить экосбор по новым тарифам.

Предлагается при расчете экосбора умножать базовую ставку на повышающий коэффициент от одного до пяти в зависимости от экологичности продукции. В этот коэффициент буду входить следующие факторы: возможность извлечения товаров из отходов, выгодность ее утилизации и наличие технологий для этого процесса, количество циклов переработки и наличие потребности во вторсырье. Об этом сообщили «Известия»

Отмечается, что упаковка из прозрачного стекла будет иметь коэффициент один, согласно которому компания должна будет заплатить только базовую ставку. Некоторые виды электроники будут иметь коэффициент пять.

Экосбор может каждый год приносить российскому бюджету более 42 миллиардов рублей, следует из материалов ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).

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экология товары природа
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