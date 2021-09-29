Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 01:48
01:40
Политика
Советник Макрона назвал условие для возобновления контактов Франции с Австралией
01:21
Общество
Вильфанд спрогнозировал «июльское» тепло на Дальнем Востоке до конца сентября
01:06
Общество
Страховщики ищут замену онлайн-сервису «Е-Гарант» для оформления ОСАГО
01:00
Украина
Украина «газовой войной» с Венгрией закрыла себе путь в Евросоюз и НАТО
00:56
Общество
Минфин предложил внести изменения в налогообложение физлиц
00:55
Общество
Минцифры и Минстрой предложили ввести ГОСТ для умных домов
00:52
Политика
Госсовет Словении: Любляна сожалеет о низком уровне отношений ЕС и Москвы
00:50
Спорт
Молдавский «Шериф» одержал сенсационную победу над мадридским «Реалом»
00:48
Экономика
OBS зафиксировала новый пик кибератак на финансовые организации в России
00:47
Общество
Минприроды подготовило новую методику расчета экосбора с компаний
Все новости

Счетная палата обнаружила нарушения при реализации госпрограмм в России
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения при реализации госпрограмм в России
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 29 сентября. Счетная палата России в ходе анализа выявила недостатки при реализации некоторых госпрограмм.

Одним из главных недостатков оказалась слабо выраженная динамика показателей. Аудиторы отмечают, что при формировании и утверждении госпрограмм страдает качество их планирования. Также в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» не был достигнут намеченный уровень повышения доступности в 2020 году, передает «Российская газета».

В Счетной палате отметили, что это произошло из-за роста рыночных цен на жилье и падения уровня среднедушевого дохода граждан из-за пандемии коронавируса. При этом в программе у некоторых показателей отмечается слабовыраженная динамика.

Ранее Счетная палата выявила нарушения при освоении бюджета за 2020 год на 338,6 млрд. Согласно заключению аудиторов, доходы федерального бюджета в минувшем году составили 18,7 триллиона рублей, расходы — 22,8 триллиона рублей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Счетная палата обнаружила нарушения при реализации госпрограмм в России
счетная палата нарушения госпрограммы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru