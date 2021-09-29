Счетная палата обнаружила нарушения при реализации госпрограмм в России

Москва, 29 сентября. Счетная палата России в ходе анализа выявила недостатки при реализации некоторых госпрограмм.

Одним из главных недостатков оказалась слабо выраженная динамика показателей. Аудиторы отмечают, что при формировании и утверждении госпрограмм страдает качество их планирования. Также в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» не был достигнут намеченный уровень повышения доступности в 2020 году, передает «Российская газета».

В Счетной палате отметили, что это произошло из-за роста рыночных цен на жилье и падения уровня среднедушевого дохода граждан из-за пандемии коронавируса. При этом в программе у некоторых показателей отмечается слабовыраженная динамика.

Ранее Счетная палата выявила нарушения при освоении бюджета за 2020 год на 338,6 млрд. Согласно заключению аудиторов, доходы федерального бюджета в минувшем году составили 18,7 триллиона рублей, расходы — 22,8 триллиона рублей.