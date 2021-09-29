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Госрегулирование коммерческих перевозок в малой авиации предложили отменить в России

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 00:41
Общество
Госрегулирование коммерческих перевозок в малой авиации предложили отменить в России
Pr Scr youtube.com

Москва, 29 сентября. Ассоциация малых авиапредприятий (МалАП) предложила внести изменения в регулирование коммерческих перевозок на легких самолетах в России.

Организация выступила с инициативой провести эксперимент в течение трех лет. МалАП предложила отменить дорогостоящие требования, а регулируемые полномочия предоставить одной организации, передают «Известия».

Президент России Владимир Путин поручил до 1 января 2022 года начать реализацию программы модернизации пассажирского транспорта в России. МалАП заявила о необходимости включить в нее и коммерческие перевозки на малых самолетах.

По предложенному ассоциацией проекту предлагается также закрепление всех полномочий за МалАП, включая создание компенсационных фондов для покрытия ущерба, коллективного страхования, фильтрацию пилотов и других функций. Основные надзорные работы авторы инициативы предлагают закрепить за Ространснадзором.

Недавно Росавиация сообщила о начале проверок безопасности перевозчиков, которые выполняют коммерческие рейсы. Всего проверку прошли 35 компаний.

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малая авиация госрегулирование коммерческие перевозки
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