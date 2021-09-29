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Банкам могут ограничить выдачу кредитов в 2022 году

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 00:40
Экономика
Банкам могут ограничить выдачу кредитов в 2022 году
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Ограничивающий выдачу банками кредитов законопроект может быть принят в первом чтении, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ЦБ получит полномочия либо лимитировать выдачу кредитов банками, либо вовсе запретить оформление займов. Максимальную долю рискованных кредитов в объем объеме кредитной организации планируется устанавливать на квартал.

Рост кредитования не поддерживается соразмерным повышением доходов населения. Это приводит к накоплению рисков и увеличению долговой нагрузки населения, отметили в ЦБ.

Младший директор агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев в беседе с «Известиями» отметил, что продолжающийся рост выдачи займов, ослабление риск-политик и увеличение общей закредитованности населения может привести к повышению объема просроченных задолженностей. Это может произойти на фоне медленного повышения доходов.

Россияне с начала 2021 года взяли кредитов на сумму 2,3 трлн рублей. Об этом рассказал финансист и инвестор Ян Марчинский.

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