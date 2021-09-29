Финансист Марчинский объяснил рост выдачи кредитов в России

Москва, 29 сентября. Россияне с начала 2021 года взяли кредитов на сумму 2,3 трлн рублей. Об этом рассказал финансист и инвестор Ян Марчинский.

Показатель выдачи кредитов в Росси в сентябре этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19,6%, а увеличение по займам без ипотеки и автокредитов произошло на 36%, отметил финансист. По совам специалиста, повышение спроса на кредиты объясняется его падением в 2020 году из-за пандемии и повышением ключевой ставки. Россияне спешат взять кредит прежде, чем н подорожает. Об этом информируют «Известия».

Также причинами спроса на займы среди россиян называется увеличение среднего чека на фоне дорожающих товаров, а также открытие рейсов на турецкие курорты. Отмечается, что банки также оживили кредитование и повысили уровень одобрения ссуд. В первом полугодии 2021 года средняя сумма оформленных кредитов составила 268,5 тыс. рублей, что на 23,7% больше, чем в прошлом году.

Спрос на кредитные карты среди россиян в возрасте до 20 лет увеличился почти в три раза. Отмечается, что почти 9% портфеля кредитных карт у заемщиков до 20 лет через год после выдачи оказывается дефолтными.