Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 01:48
01:40
Политика
Советник Макрона назвал условие для возобновления контактов Франции с Австралией
01:21
Общество
Вильфанд спрогнозировал «июльское» тепло на Дальнем Востоке до конца сентября
01:06
Общество
Страховщики ищут замену онлайн-сервису «Е-Гарант» для оформления ОСАГО
01:00
Украина
Украина «газовой войной» с Венгрией закрыла себе путь в Евросоюз и НАТО
00:56
Общество
Минфин предложил внести изменения в налогообложение физлиц
00:55
Общество
Минцифры и Минстрой предложили ввести ГОСТ для умных домов
00:52
Политика
Госсовет Словении: Любляна сожалеет о низком уровне отношений ЕС и Москвы
00:50
Спорт
Молдавский «Шериф» одержал сенсационную победу над мадридским «Реалом»
00:48
Экономика
OBS зафиксировала новый пик кибератак на финансовые организации в России
00:47
Общество
Минприроды подготовило новую методику расчета экосбора с компаний
Все новости

ВМФ России получит водные десантные корабли

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 01:21
Армия
ВМФ России получит водные десантные корабли
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 29 сентября. Военно-морской флот России оснастят водными вездеходами. Информацию об этом рассказал источник в военном ведомстве.

Минобороны будет разрабатывать десантные корабли на воздушной подушке. Они предназначаются для перевозки морской пехоты и техники. Машина сможет принимать на борт до 60-70 тонн нагрузки.

Водный вездеход также планируется использовать для транспортировки танков, ракетных комплексов «Бал», «Бастион» и «Искандер». Особенностью такого класса судов является возможность парить над поверхностью. Корабль сможет передвигаться не только по водным, но и по болотистым местностям, а также преодолевать льды и мелководье.

По словам специалистов, новая разработка значительно повысит возможности морского флота в прибрежных районах. Кроме этого, десантные корабли будут помогать в оказании помощи при стихийных бедствиях, передают «Известия».

Ранее Минобороны РФ сообщило о начале строительства корвета ближней морской зоны «Бравый» на верфях Амурского судостроительного завода.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВМФ России получит водные десантные корабли
корабль вмф десант
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru