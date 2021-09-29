ВМФ России получит водные десантные корабли

Москва, 29 сентября. Военно-морской флот России оснастят водными вездеходами. Информацию об этом рассказал источник в военном ведомстве.

Минобороны будет разрабатывать десантные корабли на воздушной подушке. Они предназначаются для перевозки морской пехоты и техники. Машина сможет принимать на борт до 60-70 тонн нагрузки.

Водный вездеход также планируется использовать для транспортировки танков, ракетных комплексов «Бал», «Бастион» и «Искандер». Особенностью такого класса судов является возможность парить над поверхностью. Корабль сможет передвигаться не только по водным, но и по болотистым местностям, а также преодолевать льды и мелководье.

По словам специалистов, новая разработка значительно повысит возможности морского флота в прибрежных районах. Кроме этого, десантные корабли будут помогать в оказании помощи при стихийных бедствиях, передают «Известия».

Ранее Минобороны РФ сообщило о начале строительства корвета ближней морской зоны «Бравый» на верфях Амурского судостроительного завода.