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Молдавский «Шериф» одержал сенсационную победу над мадридским «Реалом»
Спорт
Молдавский «Шериф» одержал сенсационную победу над мадридским «Реалом»
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Мадрид, 29 сентября. Молдавский «Шериф» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов победил мадридский «Реал». Матч закончился со счетом 2:1.

«Шериф» в первом туре группового этапа также неожиданно одержал победу над украинским «Шахтером». Тот матч закончился со счетом 2:0. Голами тогда отличились нападающий Адама Траоре и форвард Момо Янсане.

В матче против «Реал» счет открыл полузащитник Джасурбек Яхшибоев. Он отличился на 25-й минуте. Сравнять счет удалось французскому форварду мадридской команды Кариму Бензема. Он точно реализовал пенальти на 65-й минуте. Победу «Шерифу» принес гол полузащитника Себастьяна Тиля.

В параллельном матче Лиги чемпионов аргентинский нападающий Лионель Месси забил свой первый мяч в футболке «ПСЖ». Это взятие ворот принесло парижанам победу.

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футбол реал шериф
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