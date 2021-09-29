МИД России пригрозил YouTube ответными мерами на удаление немецких каналов RT

Москва, 29 сентября. МИД России отреагировал на удаление видеохостингом YouTube двух немецких каналов RT.

В российском ведомстве назвали удаление актом беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга. Также российский МИД отказался принимать «абстрактные нарушения внутренних правил сообщества» в качестве обоснования удаления двух медиаоператоров группы РТ – «RT DE» и «Der Fehlende Part».

«Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», хостинг «Ютюб» пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ...» — говорится в официальном ответе.

В документе указывается необходимость ответных мер на подобные действия немецких СМИ в России. МИД РФ намерен обратиться к компетентным российским ведомствам с предложением разработать и принять в отношении YouTube и немецких СМИ ответные меры.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала ответ дипломатического ведомства на ситуацию с каналами RT в Германии на YouTube. Представитель МИД РФ отметила, что по этой ситуации готовится комментарий, который всем понравится и «особенно немецким журналистам».