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МИД России пригрозил YouTube ответными мерами на удаление немецких каналов RT
Политика
МИД России пригрозил YouTube ответными мерами на удаление немецких каналов RT
pixabay.com

Москва, 29 сентября. МИД России отреагировал на удаление видеохостингом YouTube двух немецких каналов RT.

В российском ведомстве назвали удаление актом беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга. Также российский МИД отказался принимать «абстрактные нарушения внутренних правил сообщества» в качестве обоснования удаления двух медиаоператоров группы РТ – «RT DE» и «Der Fehlende Part».

«Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», хостинг «Ютюб» пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ...» — говорится в официальном ответе.

В документе указывается необходимость ответных мер на подобные действия немецких СМИ в России. МИД РФ намерен обратиться к компетентным российским ведомствам с предложением разработать и принять в отношении YouTube и немецких СМИ ответные меры.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала ответ дипломатического ведомства на ситуацию с каналами RT в Германии на YouTube. Представитель МИД РФ отметила, что по этой ситуации готовится комментарий, который всем понравится и «особенно немецким журналистам».

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