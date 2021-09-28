Власти Чувашии ввели новые ограничения для борьбы с пандемией

Чебоксары, 28 сентября. Глава Чувашии Олег Николаев объявил о новых ограничениях, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Республике Чувашии вводятся новые ограничения, согласно которым в регионе приостанавливается проведение массовых мероприятий. Об этом Николаев заявил в ходе прямой линии с населением.

«Также приостанавливается оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан», — говорится в указе «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения а территории ЧР».

Ограничения введены до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Николаев выразил надежду на понимаем жителей региона.

Ранее власти Курской области ввели новые ограничения на фоне пандемии коронавируса. В частности, учреждениям дополнительного образования рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Все спортивные соревнования будут проходить без зрителей.