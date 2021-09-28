Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 00:16
00:12
Происшествия
Белорусские правоохранители задержали супругу убийцы сотрудника КГБ
00:09
Происшествия
СК: стрельба в поселке под Вологдой произошла в результате семейного конфликта
00:08
Политика
МИД России пригрозил YouTube ответными мерами на удаление немецких каналов RT
00:08
Общество
Сплошные оксиды: состав «пыльного дождя» в Самаре изучили под микроскопом
00:02
Общество
Как накопить на отпуск мечты: 4 шага от финансового консультанта Натальи Колбасиной
23:55
Общество
Власти Чувашии ввели новые ограничения для борьбы с пандемией
23:55
Спорт
«ПСЖ» с помощью Месси обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
23:50
Общество
Ростуризм спрогнозировал рост турпотока на российские курорты по итогам 2021 года
23:31
Политика
Захарова прокомментировала удаление немецкоязычных каналов RT в YouTube
23:20
Происшествия
Пешехода отбросило на автобус после аварии в центре Москвы
Все новости

Власти Чувашии ввели новые ограничения для борьбы с пандемией
Общество
Власти Чувашии ввели новые ограничения для борьбы с пандемией
Федеральное агентство новостей

Чебоксары, 28 сентября. Глава Чувашии Олег Николаев объявил о новых ограничениях, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Республике Чувашии вводятся новые ограничения, согласно которым в регионе приостанавливается проведение массовых мероприятий. Об этом Николаев заявил в ходе прямой линии с населением.

«Также приостанавливается оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан», — говорится в указе «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения а территории ЧР».

Ограничения введены до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Николаев выразил надежду на понимаем жителей региона.

Ранее власти Курской области ввели новые ограничения на фоне пандемии коронавируса. В частности, учреждениям дополнительного образования рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Все спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Чувашии ввели новые ограничения для борьбы с пандемией
чувашия ограничения коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru