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«ПСЖ» с помощью Месси обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Спорт
«ПСЖ» с помощью Месси обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Global Look Press  /  Gao Jing/XinHua

Париж, 28 сентября. Футбольные клубы «ПСЖ» и «Манчестер» встретились в рамках группового раунда Лиги чемпионов. По итогам встречи победителем стала французская команда.

Матч, как и ожидалось, начался активно. Хозяевам удалось открыть счет первой же атакой. Киллиан Мбаппе сделал прострел в штрафную с правого фланга. У Неймара удар не получился, но Идрисса Гуэйе уверенно вколотил мяч в дальнюю девятку. Дальше «Манчестер Сити» взяли инициативу в свои руки и пытались исправить ситуацию.

Им это почти удалось на 26 минуте. Сначала Рахим Стерлинг пробил головой в перекладину. После отскока Бернарду Силва оказался на добивании, но также выстрелил в каркас ворот. На этом английская команда не остановилась, но вратарь парижан не позволил поразить свои ворота и судья отправил футболистов на перерыв.

Во второй половине встречи темп не изменился. «Манчестер Сити» в свойственной им манере владели мячом и активно разыгрывали его перед штрафной площадью соперника. Однако парижанам удавалось справиться с таким давлением. Казалось, что английская команда все же сравняет счет, но Лионель Месси пробежал по правому флангу, сыграл в стенку с Мбаппе и с линии штрафной пробил в дальний от вратаря угол ворот. Подопечные главного тренера Маурисио Почеттино уверенно взяли три очка, несмотря на непривычную для них игру от обороны.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с главами политических партий, где предложил подумать над проведением еще одного чемпионата мира по футболу в стране.

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