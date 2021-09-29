Белорусские правоохранители задержали супругу убийцы сотрудника КГБ

Минск, 29 сентября. Белорусские сотрудники правоохранительных органов совершили задержание супруги мужчины, который застрелили сотрудника Комитета государственной безопасности республики.

Правоохранители задержали женщину по подозрению в соучастии в убийстве. Соответствующей информацией поделились в агентстве Белта. Сотрудник правоохранительных органов скончался во время специального задания по поиску нарушителей, которые могут быть причастны к терроризму.

Во время обхода квартир, где могли быть люди, связанные с террористической деятельности, в одном из жилищ по правоохранителям открыли огонь на поражение. В результате этого смертельную рану получил сотрудник КГБ. Однако убийца правоохранителя также скончался от ответного огня.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».