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Белорусские правоохранители задержали супругу убийцы сотрудника КГБ

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 00:12
Происшествия
Белорусские правоохранители задержали супругу убийцы сотрудника КГБ
pixabay.com

Минск, 29 сентября. Белорусские сотрудники правоохранительных органов совершили задержание супруги мужчины, который застрелили сотрудника Комитета государственной безопасности республики.

Правоохранители задержали женщину по подозрению в соучастии в убийстве. Соответствующей информацией поделились в агентстве Белта. Сотрудник правоохранительных органов скончался во время специального задания по поиску нарушителей, которые могут быть причастны к терроризму.

Во время обхода квартир, где могли быть люди, связанные с террористической деятельности, в одном из жилищ по правоохранителям открыли огонь на поражение. В результате этого смертельную рану получил сотрудник КГБ. Однако убийца правоохранителя также скончался от ответного огня.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

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белоруссия убийство кгб
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