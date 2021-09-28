Ростуризм спрогнозировал рост турпотока на российские курорты по итогам 2021 года

Москва, 28 сентября. Ростуризм ожидает увеличение турпотока в летний сезон на курорты Крыма и Кубани на уровне 10-20% в сравнении с допандемийными показателями.

Глава Ростуризма Зарина Догузова спрогнозировала рост туристического потока на курорты Крыма и Кубани. Об этом она заявила на инвестиционном дне Иркутской области и Республики Бурятия в «Сбере».

«Мы ожидаем от десяти до 20% плюс к показателям лета 2019 года», — сказала она.

В конце августа Догузова заявила, что по итогам 2021 года турпотоки на российских курортах могут восстановиться до показателей перед началом пандемии. При этом ожидается последующий прирост туристов.

Ранее эксперт одной из туристических фирм Крыма Наталья Ратушная пояснила, почему из-за Украины в Крым едут отдыхать только летом. Она считает, что Крыму в этом вопросе необходимо брать пример с Минеральных Вод, куда люди едут отдыхать и зимой, и летом, поскольку там находится большая и интересная лечебная база.