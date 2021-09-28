Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 00:16
00:12
Происшествия
Белорусские правоохранители задержали супругу убийцы сотрудника КГБ
00:09
Происшествия
СК: стрельба в поселке под Вологдой произошла в результате семейного конфликта
00:08
Политика
МИД России пригрозил YouTube ответными мерами на удаление немецких каналов RT
00:08
Общество
Сплошные оксиды: состав «пыльного дождя» в Самаре изучили под микроскопом
00:02
Общество
Как накопить на отпуск мечты: 4 шага от финансового консультанта Натальи Колбасиной
23:55
Общество
Власти Чувашии ввели новые ограничения для борьбы с пандемией
23:55
Спорт
«ПСЖ» с помощью Месси обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
23:50
Общество
Ростуризм спрогнозировал рост турпотока на российские курорты по итогам 2021 года
23:31
Политика
Захарова прокомментировала удаление немецкоязычных каналов RT в YouTube
23:20
Происшествия
Пешехода отбросило на автобус после аварии в центре Москвы
Все новости

Ростуризм спрогнозировал рост турпотока на российские курорты по итогам 2021 года

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 23:50
Общество
Ростуризм спрогнозировал рост турпотока на российские курорты по итогам 2021 года
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Кухарева

Москва, 28 сентября. Ростуризм ожидает увеличение турпотока в летний сезон на курорты Крыма и Кубани на уровне 10-20% в сравнении с допандемийными показателями.

Глава Ростуризма Зарина Догузова спрогнозировала рост туристического потока на курорты Крыма и Кубани. Об этом она заявила на инвестиционном дне Иркутской области и Республики Бурятия в «Сбере».

«Мы ожидаем от десяти до 20% плюс к показателям лета 2019 года», — сказала она.

В конце августа Догузова заявила, что по итогам 2021 года турпотоки на российских курортах могут восстановиться до показателей перед началом пандемии. При этом ожидается последующий прирост туристов.

Ранее эксперт одной из туристических фирм Крыма Наталья Ратушная пояснила, почему из-за Украины в Крым едут отдыхать только летом. Она считает, что Крыму в этом вопросе необходимо брать пример с Минеральных Вод, куда люди едут отдыхать и зимой, и летом, поскольку там находится большая и интересная лечебная база.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростуризм спрогнозировал рост турпотока на российские курорты по итогам 2021 года
ростуризм курорт юг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru