Захарова прокомментировала удаление немецкоязычных каналов RT в YouTube

Москва, 28 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала ответ дипломатического ведомства на ситуацию с каналами RT в Германии на YouTube.

Ранее главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. В Google объяснили свои действия «нарушением условий использования сервиса».

«Для того, чтобы «закрывать ресурсы», ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие «серьезные обвинения» или «формальные поводы», — написала в Telegram Захарова

Представитель МИД РФ отметила, что по этой ситуации готовится комментарий, который всем понравится и «особенно немецким журналистам».

Ранее Симоньян раскритиковала удаление двух немецких каналов RT на YouTube. Действия администрации сервиса она назвала медийной войной Германии против России. По словам главреда, канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, ему уступили даже Deutsche Welle и «другие немецкие гиганты». В июне у канала был 21 миллион просмотров, подчеркнула она.