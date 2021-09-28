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Slava Marlow сделал неожиданное признание о Карине Карамбейби

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 23:11
Шоу-бизнес
Slava Marlow сделал неожиданное признание о Карине Карамбейби
instagram.com  /  @slavamarlow

Москва, 28 сентября. Известный музыкант Slava Marlow рассказал журналисту Юрию Дудю о романтических чувствах к блогеру Карине Карамбейби. Он признался девушке в любви.

Битмейкер в эфире YouTube-шоу «ВДудь» рассказал о своей популярности и глубокой депрессии, с которой ему удалось распроститься только в этом году. Юрий Дудь в ходе разговора затронул тему отношений со звездой интернета. Музыкант отшутился, заявив, что между ними ничего нет, кроме дружбы. Slava Marlow уверял, что он и Карамбейби «просто тусуются» вместе, и не захотел погружаться в детали истории.

«Когда ты медийная личность, твоя личная жизнь перестаёт быть личной и становится достоянием общественности. Это как-то нечестно, наверное», — сказал 21-летний музыкант.

Через некоторое время кумир молодежи покинул студию, прихватив с собой телефон. Прошло немного времени и гость программы «ВДудь» вернулся и предупредил, что «сейчас будет каминг-аут». Неожиданно молодой человек признался в любви Карамбейби.

После признания в студии повисла тишина. Дудь не сразу сообразил, но потом Slava Marlow пояснил, что он и Карина Карамбейби встречаются уже несколько месяцев. Их дружба переросла в любовь после совместного похода на концерт «Френдзоны» в феврале.

Американский журнал GQ включил россиянина Slava Marlow в список самых талантливых музыкантов. В издании считают, что исполнитель смог создать абсолютно новое звучание в рэпе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Slava Marlow сделал неожиданное признание о Карине Карамбейби
дудь вдудь карамбейби slava marlow
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