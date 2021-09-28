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Депутат ГД Вострецов предложил раздавать многодетным семьям земельные участки

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 23:02
Общество
Депутат ГД Вострецов предложил раздавать многодетным семьям земельные участки
pixabay.com  /  Paul Brennan

Москва, 28 сентября. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил возобновить в России программу предоставления земельных участков многодетным семьям.

Такую инициативу Вострецов предложил на фоне пандемии коронавируса, когда семьям приходится много времени проводить дома. Об этом он заявил «Радио 1».

«Нужно вернуться к одной из мер поддержки многодетных семей — к программе «Земля для многодетных» — и помогать именно многодетным стоить загородное жильё, дачи. Необходимость этого показал период пандемии, когда многие оказались в изоляции. В квартире с несколькими детьми можно с ума сойти! Те же, у кого были загородные участки, более легко перенесли эту ситуацию», — сказал Вострецов.

Вострецов ранее высоко оценил новость о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о расширении перечня использования материнского капитала в Северной столице. Депутат выразил надежду, что работа в направлении расширения подобного перечня будет продолжена.

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госдума земли многодетные семьи
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