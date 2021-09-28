Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов иностранных антипрививочников

Москва, 28 сентября. Telegram не допускает распространения призывов к насилию по общедоступным каналам, так как это запрещено условиями предоставления услуг сервиса.

По словам Дурова, Telegram стал местом, где люди могут выражать свои опасения относительно вакцины. Пользователи крупных каналов заявляют свои голоса против ограничений прав, которые, по их мнению, могли быть нарушены в процессе борьбы с COVID-19. Но когда пересекается линия, должны приниматься определенные меры. Об этом создатель мессенджера Павел Дуров написал в личном Telegram-канале.

Он отметил, что из-за призывов к насильственным действиям против врачей и других государственных деятелей, связанных с вакцинацией, были заблокированы итальянский и немецкий Telegram-каналы. По его словам, администраторы каналов были предупреждены о нарушении правил, но не исправили свои действия даже после этого.

Павел Дуров ранее объяснил решение заблокировать агитационные боты. Он отметил, что мессенджер блокировал тот контент, который уже был заблокирован иными платформами.