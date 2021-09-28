Госкорпорация ВЭБ.РФ создаст первый в России экогород на Байкале

Иркутск, 28 сентября. Госкорпорация ВЭБ.РФ и правительство Иркутской области начали реализацию проекта полной реконструкции Байкальска и его преобразования в первый в России экогород.

Бывший моногород расположен в относительной близости от Иркутска, Улан-Удэ и границы с Монголией. В нем планируют полностью обновить его инфраструктуру, построить лыже-роллерную трассу, велодорожки, горнолыжный и санаторный комплексы реабилитационный центр и новый спорткомплекс.

Будут реконструированы жилой фонд, система теплоснабжения и инженерные системы, создан живописный парк в долине реки Харлахта и благоустроена набережная, сообщает «Царьград». Значительные изменения ждут транспорт, в Байкальске внедрят достижения цифровизации и систему «умный город».

В 2030 году его население планируют увеличить до 21 тыс. человек, а туристический поток – до 460 тыс. человек. Ожидается, что последний показатель будет расти на 10% в год, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ и En+ Group подписали меморандум о стратегическом партнерстве по строительству кластера по изучению водных ресурсов на берегу озера Байкал. Площадка международного центра водных ресурсов будет создана на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината близ Байкальска.