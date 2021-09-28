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Skytrax снова признал «Аэрофлот» лучшей авиакомпанией Восточной Европы
Общество
Skytrax снова признал «Аэрофлот» лучшей авиакомпанией Восточной Европы
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Лондон, 28 сентября. Российский «Аэрофлот» в девятый раз признан «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» на церемонии Skytrax World Airline Awards 2021, сообщается на официальном сайте компании.

В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что премию сравнивают с «авиационным Оскаром». World Airline Awards считается главной в мире авиационной наградой, которую ежегодно присуждает британское агентство Skytrax.

Из-за спровоцированного пандемией кризиса в авиационной отрасли рейтинг составлялся с сентября 2019 года по июль текущего года на основе 13 млн отзывов авиапассажиров из более чем 100 стран мира. Охват исследования превысил 350 авиакомпаний мира.

Президент Skytrax Эдвард Плейстед отметил, что «Аэрофлот» укрепил позиции фаворита в качестве одного из крупнейших игроков на европейском рынке. По данным рейтинга, в актуальном топ-100 лучших авиакомпаний мира «Аэрофлот» поднялся на восемь позиций до 14 места.

По итогам августа 2021 года «Аэрофлот» занял первое место в рейтинге самых пунктуальных авиаперевозчиков мира по версии холдинга Cirium. В прошлом месяце Аэрофлот выполнил 92% рейсов в соответствии с расписанием.

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аэрофлот премия авиация
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