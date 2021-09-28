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Профицит бюджета России за первое полугодие превысил 0,7 трлн рублей

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 22:21
Экономика
Профицит бюджета России за первое полугодие превысил 0,7 трлн рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 сентября. Доходы федерального бюджета за первое полугодие достигли почти 11,3 трлн рублей, превысив расходы на 774,7 млрд рублей, говорится в материалах к заседанию правительства России.

Согласно документу, вопрос об исполнении федерального бюджета за первое полугодие вынесен на запланированное на среду, 29 сентября, заседание. Доходы федерального бюджета за первые шесть месяцев 2021 года составили 11 265,8 млрд рублей, расходы — 10 491,1 млрд рублей, по кассовому исполнению, сообщает со ссылкой на материалы к заседанию кабмина ТАСС. Профицит федерального бюджета отмечен на уровне 774,7 млрд рублей.

В конце августа министерства и ведомства подали заявки на получение дополнительного финансирования из федерального бюджета в 2022-2024 годах на более чем три триллиона рублей ежегодно. В Минфине РФ подчеркнули, что при формировании проекта бюджета акцент будет сделан на финансировании стратегических инициатив правительства и программных документов.

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