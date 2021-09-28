Избирательная комиссия Ливии предложила поправки в закон о выборах президента

Триполи, 28 сентября. Ливийская Высшая национальная избирательная комиссия (ВНИК) призвала Палату представителей пересмотреть и исправить ряд статей закона о выборах главы государства.

В направленном парламенту письме говорится также, что ВНИК уже предприняла первоначальные меры для введения документа в действие. Замечания ее членов касаются оформления нескольких его частей.

«Некоторые замечания технического характера направлены на улучшение качества исполнения и получения заслуживающих доверия результатов, а также чтобы защитить текст от возможного оспаривания в судебных органах. Это приведет к успеху электорального процесса и осуществлению воли ливийцев к избранию единого главы государства», — сообщается в послании.

Так, например, по мнению комиссии, статью № 12 необходимо изложить в следующей редакции:

«Каждый человек, в независимости от того, состоит он на гражданской или военной службе, считается отстраненным от работы и исполнения своих обязанностей после подачи заявления о выдвижении кандидатуры. В случае поражения он должен вернуться к своей предыдущей должности и получить все причитающиеся ему выплаты».

В настоящее время Палата представителей завершает подготовку конституционной основы для проведения всеобщего голосования, запланированного на 24 декабря 2021 года. При этом положения, касающиеся избрания президента, должны предусматриваться в так называемом Законе № 1 «О выборах главы государства и определении его полномочий». ВНИК предложила свои корректировки в те части его текста, которые касаются дат начала и конца работы участков, условий подачи документов для баллотирования, сроков уведомления кандидата о статусе его заявления и некоторые другие.

Стоит отметить, что Палата представителей перенесла свое вчерашнее заседание, посвященное обсуждению конституционной основы «парламентской» части электорального процесса. Очередное совещание состоится на следующей неделе после подготовки всех необходимых предложений.

Днем ранее спикер законодательного совета Агила Салех подчеркнул важность проведения всеобщих выборов в срок, то есть 24 декабря 2021 года. Об этом парламентарий заявил во время совместного собрания со студенческим союзом, на котором обсуждались проблемы молодежи.