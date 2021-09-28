Бывший футболист Куртиян перечислил условия для победы «Зенита» над «Мальме»

Санкт-Петербург, 28 сентября. Петербургский «Зенит» может одержать победу над шведским «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов только при условии большой самоотдачи.

Соответствующим мнением во время беседы с РИА Новости поделился бывший футболист сине-бело-голубых Александр Куртиян. Игра между «Зенитом» и «Мальме» состоится во вторник. Экс-футболист заявил, что эта игра является ключевой для команды с берегов Невы. По мнению Куртияна, шансы на победу «Зенита» оцениваются в 50%.

Бывший полузащитник заявил, что на фоне игры «Зенита» в Российской премьер-лиге настроение перед матчем оптимистичное, но во время встречи это часто меняется. Куртиян выразил надежду, что в матче с «Мальме» у сине-бело-голубых будет все хорошо.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недавно поделился ожиданиями от игры против «Мальме». Наставник сине-бело-голубых подчеркнул, что соперник хорошо прессингует и отлично переходит из защиты в нападение.