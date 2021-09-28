Татьяна Тарасова вступилась за участвующего в «Ледниковом периоде» Даню Милохина

Москва, 28 сентября. Знаменитый тренер Татьяна Тарасова вступилась за блогера Даню Милохина, на которого обрушились в Сети с критикой из-за участия в телешоу «Ледниковый период».

После того, как организаторы телепроекта объявили состав участников, в Сети начались бурные обсуждения. Пользователи, увидев в списке Милохина, стали возмущаться. Некоторые посчитали, что блогер не достоин участвовать в новом сезоне «Ледникового периода».

Тарасова не стала молчать и игнорировать выпады в адрес молодого человека. Она встала на защиту Милохина и ответила на едкие нападки интернет-пользователей.

«А ваши комментарии и слог — это верх интеллекта, да?» — написала 74-летняя Тарасова на странице в Instagram.

Сам Милохин не обращает внимание на хейт в свой адрес. Он активно тренируется с серебряной призеркой Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Пара уже участвовала в первых съемках программы, но прошли они неудачно. Милохин уронил фигуристку и ударился головой. При этом медиков на лед не вызывали.