Организатор трагического восхождения на Эльбрус арестован в Нальчике

Нальчик, 28 сентября. Арестован Денис Алимов — организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять туристов.

Нальчикский суд арестовал Алимова на один месяц и 28 суток. Об этом сообщает ТАСС. Ранее правоохранительные органы задержали организатора восхождения на Эльбрус. Следователи планировали направить в суд ходатайство о его аресте.

Известно, что Денис Алимов написал явку с повинной. Об этом сообщалось на сайте Следственного комитета России.

Группа из 19 человек потерялась при восхождении на Эльбрус. Известно, что она была зарегистрирована в МЧС. Туристы сообщили о проблемах на Эльбрусе 23 сентября. Они находились на высоте свыше пяти тысяч метров. В итоге из-за погоды спасатели долгое время не могли найти путешественников. Спустя время поисковая операция завершилась трагедией — было найдено пять погибших.