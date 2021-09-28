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Организатор трагического восхождения на Эльбрус арестован в Нальчике

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 21:56
Происшествия
Организатор трагического восхождения на Эльбрус арестован в Нальчике
 /  пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

Нальчик, 28 сентября. Арестован Денис Алимов — организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять туристов.

Нальчикский суд арестовал Алимова на один месяц и 28 суток. Об этом сообщает ТАСС. Ранее правоохранительные органы задержали организатора восхождения на Эльбрус. Следователи планировали направить в суд ходатайство о его аресте.

Известно, что Денис Алимов написал явку с повинной. Об этом сообщалось на сайте Следственного комитета России.

Группа из 19 человек потерялась при восхождении на Эльбрус. Известно, что она была зарегистрирована в МЧС. Туристы сообщили о проблемах на Эльбрусе 23 сентября. Они находились на высоте свыше пяти тысяч метров. В итоге из-за погоды спасатели долгое время не могли найти путешественников. Спустя время поисковая операция завершилась трагедией — было найдено пять погибших.

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