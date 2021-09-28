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Россия увеличила экспорт колбасы в страны Африки
Весь мир
Россия увеличила экспорт колбасы в страны Африки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 сентября. Страны Черного континента увеличили количество закупок российской колбасы. Об этом сообщил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

С начала 2021 года Бенин приобрел у России 31 тонну мясных и колбасных изделий, Либерия — 9, а Гана — 6.

«Выход на африканский рынок является индикатором глубокой переработки животного сырья. Местные вкусовые предпочтения значительно отличаются от постсоветских. Для продвижения продукции на континенте производителям приходится осваивать новые технологии», — заявил руководитель Центра Андрей Дальнов.

По подсчетам аналитиков, объем экспорта отечественных колбас к концу года превысит 55000 тонн. Москва укрепляет отношения со странами Черного континента. Услуги, предоставляемые российскими фирмами, пользуются большим спросом среди африканцев.

Ранее руководство «Уралхима» заявило о планах по строительству завода минеральных удобрений в Нигерии.

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