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Симфонический оркестр исполнил гимн Ленобласти на Эльбрусе

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 21:07
Общество
Симфонический оркестр исполнил гимн Ленобласти на Эльбрусе
pixabay.com

Кабардино-Балкария, 28 сентября. Гимн Ленинградской области прозвучал на границе республик Кабардино-Балкарии и Карачево-Черкесии. Ролик с исполнением композиции появился в Сети.

Симфонический оркестр Ленобласти отправился в концертный тур — недавно музыканты прибыли на Кавказ. Кроме того, группа артистов исполнила гимн 47-го региона на горе Эльбрус под руководством дирижера Михаила Голикова. Позднее в сообществе во «ВКонтакте» «Ленинградский колокол» опубликовали запись выступления.

Концерты оркестра Ленобласти начались 21 сентября и уже подходят к финалу. Кроме того, музыканты запланировали релиз пластинки. Сборник получил название «Черкесский альбом», в него войдут работы сразу нескольких популярных композиторов.

Пермские музыканты готовятся почтить память жертв трагедии в местном университете. 30 сентября в столице Прикамья состоится концерт на сцене театра оперы и балета, где прозвучит музыка Павла Чеснокова, Николая Голованова и других исполнителей под руководством маэстро Евгения Воробьева.

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