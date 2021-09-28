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Власти Мали создали специальный орган для контроля за выборами
Весь мир
Власти Мали создали специальный орган для контроля за выборами
Global Look Press  /  Nicolas Remene

Бамако, 28 сентября. Правительство Республики Мали сформировало Независимый орган по управлению выборами (AIGE). В течение трех дней малийские власти проводили консультации в международном конференц-центре и согласовывали новую структуру.

«Главные цели заседания — повышение доверия и эффективности избирательного процесса в Мали путем создания единого, независимого и долгосрочного органа. Также для нас важно подготовить реформы в нацсобрании и разработать для этого соответствующее техническое задание.

В состав структуры войдут девять человек, а те, в свою очередь, выберут президента AIGE. Срок его полномочий составит 7 лет. Кроме того, мы категорически поддерживаем женские кандидатуры. Независимый орган по управлению выборами гарантирует нам свободные, прозрачные и безопасные голосования», — заявил Ибрагим Икасса Майга, министр по реорганизации государства.

Ранее власти Мали разработали и приняли законопроект об открытии военной академии. Это позволит укрепить боевой потенциал республики.

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