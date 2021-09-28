В США десятки полицейских увольняются со службы из-за обязательной вакцинации

Бостон, 28 сентября. Десятки полицейских в штате Массачусетс подали заявления на увольнение из-за обязательной вакцинации от COVID-19. Правоохранители согласны вернуться, если будет предложена альтернатива в виде масок и обязательного тестирования. Сообщение появилось на сайте Ассоциации полиции штата.
"To date, dozens of troopers have already submitted their resignation paperwork"— Tori Bedford (@Tori_Bedford) September 24, 2021
State Police Assoc. of Massachusetts (SPAM) statement on judge's ruling to deny troopers an extension on the oct 17 vaccine mandate for state employees#COVID19 #mapoli pic.twitter.com/V15dUNhD3B
В заявлении профсоюза говорится, что правоохранители на протяжении всей пандемии были «на передовой», защищая жителей штата. И поэтому полицейские просят предоставить им «базовые условия» в виде права выбора, а также медпомощь в случае заболевания, в том числе COVID-19.
«На сегодняшний день десятки человек подали документы об увольнении, некоторые из них планируют вернуться в другие отделы, предлагая разумные альтернативы. В полиции штата критически не хватает персонала, это приведет к тому, что сотрудники специальных подразделений, занимающихся расследованием убийств, терроризмом и другими преступлениями вернутся к патрульной службе», — говорится в заявлении ассоциации.
Губернатор штата Чарли Бейкер принял распоряжение, предписывающее всех госслужащих, включая полицейских, пройти процедуру обязательной вакцинации. Приказ вступает в силу 17 октября. Те, кто отказывается это делать, могут быть привлечены к ответственности и уволены.