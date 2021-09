В США десятки полицейских увольняются со службы из-за обязательной вакцинации

Бостон, 28 сентября. Десятки полицейских в штате Массачусетс подали заявления на увольнение из-за обязательной вакцинации от COVID-19. Правоохранители согласны вернуться, если будет предложена альтернатива в виде масок и обязательного тестирования. Сообщение появилось на сайте Ассоциации полиции штата.

"To date, dozens of troopers have already submitted their resignation paperwork"



State Police Assoc. of Massachusetts (SPAM) statement on judge's ruling to deny troopers an extension on the oct 17 vaccine mandate for state employees#COVID19 #mapoli pic.twitter.com/V15dUNhD3B