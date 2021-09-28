В США десятки полицейских увольняются со службы из-за обязательной вакцинации

Бостон, 28 сентября. Десятки полицейских в штате Массачусетс подали заявления на увольнение из-за обязательной вакцинации от COVID-19. Правоохранители согласны вернуться, если будет предложена альтернатива в виде масок и обязательного тестирования. Сообщение появилось на сайте Ассоциации полиции штата.

"To date, dozens of troopers have already submitted their resignation paperwork"



State Police Assoc. of Massachusetts (SPAM) statement on judge's ruling to deny troopers an extension on the oct 17 vaccine mandate for state employees#COVID19 #mapoli pic.twitter.com/V15dUNhD3B — Tori Bedford (@Tori_Bedford) September 24, 2021

В заявлении профсоюза говорится, что правоохранители на протяжении всей пандемии были «на передовой», защищая жителей штата. И поэтому полицейские просят предоставить им «базовые условия» в виде права выбора, а также медпомощь в случае заболевания, в том числе COVID-19.

«На сегодняшний день десятки человек подали документы об увольнении, некоторые из них планируют вернуться в другие отделы, предлагая разумные альтернативы. В полиции штата критически не хватает персонала, это приведет к тому, что сотрудники специальных подразделений, занимающихся расследованием убийств, терроризмом и другими преступлениями вернутся к патрульной службе», — говорится в заявлении ассоциации.

Губернатор штата Чарли Бейкер принял распоряжение, предписывающее всех госслужащих, включая полицейских, пройти процедуру обязательной вакцинации. Приказ вступает в силу 17 октября. Те, кто отказывается это делать, могут быть привлечены к ответственности и уволены.