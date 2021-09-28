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Фирменный жест Меркель изобразили на рекламном баннере компании по продаже матрасов

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 20:59
Политика
Фирменный жест Меркель изобразили на рекламном баннере компании по продаже матрасов
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Берлин, 28 сентября. Немецкая компания, продающая матрасы, изобразила на своих рекламных баннерах фирменный жест канцлера Германии Ангелы Меркель.

Узнав об уходе Меркель с поста канцлера Германии немецкие коммерческие фирмы стали активно использовать образ политика в своей рекламе. Так, компания по продаже матрасов изобразила на баннере фирменный жест Ангелы Меркель — сложенные в виде «ромба» пальцы рук перед животом. Рядом с этим рекламным щитом расположился еще один плакат от этой же фирмы. На нем «мамочке» предлагают немного отдохнуть после 16 лет тяжелой работы.

«Привет, мамочка! 16 лет тяжелой работы — теперь ты заслужила немного отдыха», — написано на плакате.

Рекламные баннеры установлены на одной из станций метро, которая расположена в центре Берлина.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель на пенсии будет получать порядка 15 тысяч евро. Политик продолжит жить в доме XIX века в самом центре Берлина и сохранит свой загородный дом в Укермарке.

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