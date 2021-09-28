Фирменный жест Меркель изобразили на рекламном баннере компании по продаже матрасов

Берлин, 28 сентября. Немецкая компания, продающая матрасы, изобразила на своих рекламных баннерах фирменный жест канцлера Германии Ангелы Меркель.

Узнав об уходе Меркель с поста канцлера Германии немецкие коммерческие фирмы стали активно использовать образ политика в своей рекламе. Так, компания по продаже матрасов изобразила на баннере фирменный жест Ангелы Меркель — сложенные в виде «ромба» пальцы рук перед животом. Рядом с этим рекламным щитом расположился еще один плакат от этой же фирмы. На нем «мамочке» предлагают немного отдохнуть после 16 лет тяжелой работы.

«Привет, мамочка! 16 лет тяжелой работы — теперь ты заслужила немного отдыха», — написано на плакате.

Рекламные баннеры установлены на одной из станций метро, которая расположена в центре Берлина.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель на пенсии будет получать порядка 15 тысяч евро. Политик продолжит жить в доме XIX века в самом центре Берлина и сохранит свой загородный дом в Укермарке.