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Экономика
Reuters узнал о планах властей Китая по спасению компании Evergrande
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Reuters узнал о планах властей Китая по спасению компании Evergrande
Экономика
Reuters узнал о планах властей Китая по спасению компании Evergrande
pixabay.com

Пекин, 28 сентября. Китайские власти обратились к государственным компаниям и поддерживаемых правительством застройщикам с предложением выкупить некоторые активы девелопера Evergrande, пишет Reuters.

По данным источников агентства, правительство не собирается напрямую вмешиваться в решение проблем Evergrande, которая оказалась на пороге банкротства. Собеседники издания полагают, что за счет выкупа части активов госкомпаниями удастся снизить социальное напряжение в случае банкротства.

Evergrande — одна из крупнейших китайских строительных компаний. Осенью 2021 года объем ее долговых обязательств достиг критического уровня, в связи с чем возник риск банкротства. В середине сентября компания сообщила, что два ее дочерних предприятия не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на сумму около 145 млн долларов. Не исключено, что этот факт может привести к перекрестному дефолту, и крайне негативно отразиться на дальнейшей судьбе компании, как и на экономике Китая в целом.

Американский экономист Нуриэль Рубини ранее оценил вероятность нового финансового кризиса. По его словам, сейчас в мире наблюдается ряд определенных рисков, которые могут привести в ближайшие три-пять лет к глобальным сдвигам.

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китай банкротство экономика китая Evergrande
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