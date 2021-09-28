Ульяновские десантники вернулись в пункт дислокации после маневров «Запад-2021»

Ульяновск, 28 сентября. Личный состав и военная техника Ульяновского десантно-штурмового соединения ВДВ прибыли в пункт постоянной дислокации после стратегических учений «Запад-2021».

По имеющейся информации, военнослужащие прибыли на железнодорожную станцию разгрузки Чердаклы в Ульяновской области. На перроне участников маневров торжественно встретили представители военного командования. Кроме того, десантников поздравить с успешным участием в учениях прибыли ветераны ВДВ, а также родные и близкие, передает телеканал «Звезда».

Стоит отметить, что в прошедших недавно совместных учениях ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021» было задействовано порядка 1700 военнослужащих Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, около 40 единиц боевых машин БМД-4М и свыше 100 вертолетов армейской авиации.

Ранее сообщалось, что военные маневры российских войск «Запад-2021» впечатлили жителей Болгарии. Иностранцы высоко оценили мощь ВС РФ, а некоторые даже просили, чтобы Москва освободила Софию от НАТО и влияния США, передает телеканал «360».