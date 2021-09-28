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Новый фургон Nissan Townstar дебютировал в Европе

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 20:47
Общество
Новый фургон Nissan Townstar дебютировал в Европе
nissannews.com  /  Nissan Motor Company

Москва, 28 сентября. Автомобильный концерн Nissan заменил модели NV200 и e-NV200 новым фургоном Townstar, который уже представили на европейском авторынке.

Новинка будет доступна как в коммерческой, так и в «комбинированной» пассажирских версиях. Кроме того, автомобиль выпустили и с бензиновым ДВС, и с полностью электрическим агрегатом BEV. Вариант с бензиновым мотором объемом 1,3 литра соответствует стандарту Euro-d6 и генерирует 130 лошадиных сил. Электроверсия, в свою очередь, вырабатывает 122 лошадиные силы.

Сперва в продаже появятся Nissan Townstar с бензиновым двигателем. Версия с электрической силовой установкой будет доступна для покупки только во второй половине 2022 года.

Автомобиль Dodge Journey, который сняли с производства в 2020 году, будет выпускаться для Мексики. Старт сборки кроссовера запланирован в Китае в ближайшие дни.

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