Новый фургон Nissan Townstar дебютировал в Европе

Москва, 28 сентября. Автомобильный концерн Nissan заменил модели NV200 и e-NV200 новым фургоном Townstar, который уже представили на европейском авторынке.

Новинка будет доступна как в коммерческой, так и в «комбинированной» пассажирских версиях. Кроме того, автомобиль выпустили и с бензиновым ДВС, и с полностью электрическим агрегатом BEV. Вариант с бензиновым мотором объемом 1,3 литра соответствует стандарту Euro-d6 и генерирует 130 лошадиных сил. Электроверсия, в свою очередь, вырабатывает 122 лошадиные силы.

Сперва в продаже появятся Nissan Townstar с бензиновым двигателем. Версия с электрической силовой установкой будет доступна для покупки только во второй половине 2022 года.

Автомобиль Dodge Journey, который сняли с производства в 2020 году, будет выпускаться для Мексики. Старт сборки кроссовера запланирован в Китае в ближайшие дни.