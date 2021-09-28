Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 21:17
21:16
Происшествия
Организатор трагического восхождения на Эльбрус арестован в Нальчике
21:12
Весь мир
Россия увеличила экспорт колбасы в страны Африки
21:07
Общество
Симфонический оркестр исполнил гимн Ленобласти на Эльбрусе
21:06
Весь мир
В США десятки полицейских увольняются со службы из-за обязательной вакцинации
21:03
Весь мир
Власти Мали создали специальный орган для контроля за выборами
20:57
Политика
Фирменный жест Меркель изобразили на рекламном баннере компании по продаже матрасов
20:56
Весь мир
США хотят создать альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь»
20:53
Происшествия
Сотрудник КГБ погиб при отработке адресов предполагаемых террористов в Минске
20:52
Происшествия
Утечка нефтепродуктов произошла в порту Темрюка
20:48
Экономика
Reuters узнал о планах властей Китая по спасению компании Evergrande
Все новости

США хотят создать альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь»
Весь мир
США хотят создать альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь»
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 28 сентября. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх начал турне по странам Латинской Америки. Чиновник намерен посетить Колумбию, Эквадор и Панаму.

Главной целью визита Сингха будет формирование инфраструктурного плана, который бы противостоял китайскому «Один пояс — один путь». Название нового проекта, направленного на объединение стран Латинской Америки, Карибского бассейна, Африки и Индо-Тихоокеанского региона, — Build back better for the world («Стройте лучшее для всего мира»). Его стоимость оценивается в 40 триллионов долларов.

В рамках проекта Сингх планирует встретиться с властями и частным сектором стран — потенциальных участников инициативы и выслушать их приоритеты и проблемы.

«Идея состоит в том, чтобы предложить продукт, который отражает наши ценности, с высокими экологическими и трудовыми стандартами и с полной прозрачностью в финансовых условиях», — отметил чиновник.

Первой остановкой Сингха станет Колумбия, где он встретится с президентом Иваном Дуке и несколькими министрами.

Инициатива «Стройте лучшее для всего мира» была впервые предложена на саммите стран G7 в июне 2021 года. План представляет собой альтернативу китайскому «Один пояс — один путь» и направлен на развитие государств с проблемной экономикой. Инициатива будет поощрять инвестиции в частный сектор, который связан с такими сферами, как здоровье, климат, цифровые технологии и гендерное равенство.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / США хотят создать альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь»
сша китай противостояние латинская америка один пояс один путь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru