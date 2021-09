США хотят создать альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь»

Вашингтон, 28 сентября. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх начал турне по странам Латинской Америки. Чиновник намерен посетить Колумбию, Эквадор и Панаму.

VISITA // Asesor de Biden visita Latinoamérica y el miércoles llegará a Panamá https://t.co/KHrku2e4qi pic.twitter.com/gipAYOg2kh — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) September 27, 2021

Главной целью визита Сингха будет формирование инфраструктурного плана, который бы противостоял китайскому «Один пояс — один путь». Название нового проекта, направленного на объединение стран Латинской Америки, Карибского бассейна, Африки и Индо-Тихоокеанского региона, — Build back better for the world («Стройте лучшее для всего мира»). Его стоимость оценивается в 40 триллионов долларов.

В рамках проекта Сингх планирует встретиться с властями и частным сектором стран — потенциальных участников инициативы и выслушать их приоритеты и проблемы.

«Идея состоит в том, чтобы предложить продукт, который отражает наши ценности, с высокими экологическими и трудовыми стандартами и с полной прозрачностью в финансовых условиях», — отметил чиновник.

Первой остановкой Сингха станет Колумбия, где он встретится с президентом Иваном Дуке и несколькими министрами.

Инициатива «Стройте лучшее для всего мира» была впервые предложена на саммите стран G7 в июне 2021 года. План представляет собой альтернативу китайскому «Один пояс — один путь» и направлен на развитие государств с проблемной экономикой. Инициатива будет поощрять инвестиции в частный сектор, который связан с такими сферами, как здоровье, климат, цифровые технологии и гендерное равенство.