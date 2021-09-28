Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 21:17
21:16
Происшествия
Организатор трагического восхождения на Эльбрус арестован в Нальчике
21:12
Весь мир
Россия увеличила экспорт колбасы в страны Африки
21:07
Общество
Симфонический оркестр исполнил гимн Ленобласти на Эльбрусе
21:06
Весь мир
В США десятки полицейских увольняются со службы из-за обязательной вакцинации
21:03
Весь мир
Власти Мали создали специальный орган для контроля за выборами
20:57
Политика
Фирменный жест Меркель изобразили на рекламном баннере компании по продаже матрасов
20:56
Весь мир
США хотят создать альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь»
20:53
Происшествия
Сотрудник КГБ погиб при отработке адресов предполагаемых террористов в Минске
20:52
Происшествия
Утечка нефтепродуктов произошла в порту Темрюка
20:48
Экономика
Reuters узнал о планах властей Китая по спасению компании Evergrande
Все новости

Аналитик Ружина предупредила Макееву о возможных проблемах в браке с Мальковым

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 20:47
Шоу-бизнес
Аналитик Ружина предупредила Макееву о возможных проблемах в браке с Мальковым
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 28 сентября. Актриса Анастасия Макеева может столкнуться с финансовыми трудностями из-за мужа, бизнесмена Романа Малькова. Об этом заявила аналитик Эвелина Ружина.

Макеева регулярно оказывается в центре скандалов из-за свадьбы с Мальковым, предпринимателем из Словении, который оставил ради актрисы жену и троих детей. Бизнесмен не только расстался с супругой, но и ограничил выплаты алиментов наследникам. Лишь недавно он погасил долги, исходя из расчетов о том, что каждому ребенку должно хватить 11 тысяч рублей в месяц.

Финансовый аналитик Ружина прокомментировала ситуацию вокруг Малькова. Эксперт отметила, что эта история должна стать предупреждением и для Макеевой, если та решит стать матерью в очередном браке.

«На месте Анастасии я бы не так рьяно защищала своего нынешнего супруга. Макеева фактически находится в большой опасности: ведь в подобной ситуации, если у них появится ребенок, может оказаться и она сама», — предостерегла Ружина в беседе с изданием «Собеседник».

Ружина отметила, что «финансовая нечистоплотность» — распространенное явление среди мужчин. Поэтому Макеевой и другим женам следует внимательнее относиться к азам грамотности, ведь судам редко удается заставить мужей выплачивать алименты на детей бывших жен.

Недавно Макеева призналась, что регулярно находится в сопровождении охраны. Артистка заявила, что больше не чувствует себя в безопасности, передает телеканал «360».

На этом фоне актриса столкнулась с обвинениями в пиаре. Продюсер шоу «Прямой эфир» Феликс Абраамян считает, что звезда пытается заявить о себе с помощью скандалов на семье.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Аналитик Ружина предупредила Макееву о возможных проблемах в браке с Мальковым
звезды макеева мальков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru