Аналитик Ружина предупредила Макееву о возможных проблемах в браке с Мальковым

Москва, 28 сентября. Актриса Анастасия Макеева может столкнуться с финансовыми трудностями из-за мужа, бизнесмена Романа Малькова. Об этом заявила аналитик Эвелина Ружина.

Макеева регулярно оказывается в центре скандалов из-за свадьбы с Мальковым, предпринимателем из Словении, который оставил ради актрисы жену и троих детей. Бизнесмен не только расстался с супругой, но и ограничил выплаты алиментов наследникам. Лишь недавно он погасил долги, исходя из расчетов о том, что каждому ребенку должно хватить 11 тысяч рублей в месяц.

Финансовый аналитик Ружина прокомментировала ситуацию вокруг Малькова. Эксперт отметила, что эта история должна стать предупреждением и для Макеевой, если та решит стать матерью в очередном браке.

«На месте Анастасии я бы не так рьяно защищала своего нынешнего супруга. Макеева фактически находится в большой опасности: ведь в подобной ситуации, если у них появится ребенок, может оказаться и она сама», — предостерегла Ружина в беседе с изданием «Собеседник».

Ружина отметила, что «финансовая нечистоплотность» — распространенное явление среди мужчин. Поэтому Макеевой и другим женам следует внимательнее относиться к азам грамотности, ведь судам редко удается заставить мужей выплачивать алименты на детей бывших жен.

Недавно Макеева призналась, что регулярно находится в сопровождении охраны. Артистка заявила, что больше не чувствует себя в безопасности, передает телеканал «360».

На этом фоне актриса столкнулась с обвинениями в пиаре. Продюсер шоу «Прямой эфир» Феликс Абраамян считает, что звезда пытается заявить о себе с помощью скандалов на семье.