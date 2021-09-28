Соболю Барсику из Иркутского зоосада привезли самочку

Иркутск, 28 сентября. Двухлетнюю самочку соболя привезли из Абакана в Иркутский зоопарк, сообщили сотрудники зоосада в своем Instagram-аккаунте.

Теперь обитающий в зоопарке соболь Барсик обрел пару. По словам специалистов, самец очень скрытный и редко радует посетителей своим присутствием, предпочитая скрываться в недрах вольера.

«Самочке почти два года, она активная и не боится людей. Теперь наш соболь Барсик обрел подругу», — говорится в сообщении.

Pr Scr instagram.com / @irkzoogarden

Однако в дикой природе соболи не живут парами и остаются одиночками. Именно поэтому Барсика и его подругу поселили в смежных вольерах. У каждого из них есть своя территория и свой домик, при этом зверьки могут обнюхивать друг друга и коммуницировать через сетку.

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