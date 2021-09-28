Прозрение Запада, или Как Украина стала рассадником нацизма в Европе

Специалисты Института европейских, российских и евразийских исследований, который входит в состав американского Университета Джорджа Вашингтона, подготовили доклад, в котором сообщается, что Национальная академия сухопутных войск (НАСВ) Украины имени гетмана Петра Сагайдачного стала базой для украинской ультраправой группировки Centuria (экстремистская организация, запрещенная в России), ее члены активно вербуют новых сторонников из числа курсантов и действующих офицеров. Так, в частности, многие выпускники подписывают контракты с батальоном «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России).

Отмечается, что через академию неонацисты имеют доступ и к западным военным вузам, где благополучно проходят обучение. Так, один из украинских националистов прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании, еще один посещал мероприятия Академии немецких офицеров (Die Offizierschule des Heeres). Другие радикалы занимались с военными инструкторами из США и Франции на базе Национальной академии сухопутных войск Украины.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

«Правительства США и западных стран так и не призывали правительство Украины разорвать связи с «Азовом», и эта крайне правая организация остается интегрированной в правительство Украины», — сказано в докладе.

Лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот прокомментировал ситуацию с внезапным прозрением Запада по поводу того, что Украина стала рассадником нацизма в Европе.

«Запад не просто закрывает глаза, он является инициатором подобных движений на Украине, прекрасно отдавая себе отчет в том, что прозападные силы в этой стране являются абсолютным меньшинством. Для того, чтобы меньшинство могло управлять большинством русских людей, коими являются украинцы, единственно возможная идеология — террор. Эти ребята, выступающие против России и православия, русского языка и того, что мы один народ, ничего не могут предложить взамен. Люди не хотят их слушать, поскольку видят, что они лгут, воруют и убивают. Поэтому и создаются подобного рода организации, куда втягивают как можно больше молодых ребят. Любые нацистские организации на Украине — социальный лифт, который позволяет молодым людям добиваться высот и обеспечивать свои семьи», — сказал собеседник ФАН.

Фото из личного архива Юрия Кота /

По словам специалиста, именно западные государства приложили руку к созданию националистических организаций на Украине.

«Запад не сегодня обратил внимание на данные организации, поскольку к их созданию имеет прямое отношение. Причем на наших глазах разворачивается обманка: сначала был создан батальон «Айдар», который запугивал и сжигал людей, потом он стал вызывать возмущение в Европе, поэтому на его месте был создан новый — «Азов», фактически все кадры перешли именно в это подразделение. «Азов» продолжил дела «Айдара» с теми же нацистскими лозунгами. Но теперь и «Азов» признан нацисткой организацией в США и Европе. Поэтому сейчас появилась новая группировка — Centuria, а батальон «Азов» будут сливать. Таким образом боевики перекочевывают из одной формы в другую. Слушайте, Запад уже давно использует такого рода прием: посмотрите на Ближний Восток, когда там исчезают одни исламистские группировки, а на их месте с теми же боевиками появляются другие, только уже с иным названием», — указал эксперт.

Юрий Кот также отметил, что Запад выбрал для Украины модель внешнего управления — нацизм, который распространяется через террор.

«Украина является колонизированной Западом страной, где единственная возможность влиять на процессы и управлять — террор. А для того, чтобы его проводить, необходимо под него подводить идеологическую платформу. А единственная идеология, которая соответствует в данной ситуации, — нацизм», — резюмировал Юрий Кот.

Ранее теле- и радиоведущий Владимир Соловьев предсказал необычный распад Украины. По его словам, страна будет разваливаться по губерниям, которые находятся в интересах местных олигархов.