Украина «газовой войной» с Венгрией закрыла себе путь в Евросоюз и НАТО

Между Украиной и Венгрией фактически началась «газовая война». Киевские власти рассмотрели в новом газовом контракте между Будапештом и Москвой очередную «зраду». Украина вызвала из-за этого «на ковер» посла Венгрии, а другая сторона поступила аналогичным образом. Кроме того, глава компании «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон допустил прекращение транзита газа в Венгрию.

Все началось с того, что российский «Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год на 15 лет. Венгрия уже с 1 октября начнет получать голубое топливо через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа в обход Незалежной и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. В этой связи украинский МИД вызвал к себе посла Венгрии. Киевская сторона считает, что таким образом Украина может лишиться статуса страны-транзитера, кроме того, скоро ожидается запуск еще и «Северного потока — 2».

«Мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка «Северного потока — 2» создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года», — глава компании «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что сегодня Киев пытается играть роль США, поскольку вмешивается в дела суверенных государств.

«Нет никаких ограничений для Венгрии, чтобы заключать прямые контракты с «Газпромом». А позиция Украины была воспринята Будапештом как вмешательство во внутренние дела Венгрии. Будапешт говорит: мы вам не указываем, с какими субъектами в национальных интересах вам нужно заключать контракты — хотите с Россией, хотите с Европой. Хочу напомнить, что до 1 октября у Украины заключен контракт с Россией на поставку электроэнергии. Оказывается, сегодня Украина пытается играть роль таких маленьких Соединенных Штатов, поскольку пытается указывать Венгрии, что ей необходимо делать», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Кроме того, как считает эксперт, Украина, начав «газовую войну» с Венгрией, закрыла себе путь в Европейский союз и Североатлантический альянс.

«Сегодняшний конфликт является продолжением предыдущего, который начался еще в 2014 году из-за украинского закона об образовании, который мешает развивать венгерский язык национальным меньшинствам в Закарпатье. Он был принят вопреки Конституции Украины и нарушает Европейскую конвенцию о защите языков национальных меньшинств. Газ — уже второй уровень. Киевские власти не решают проблемы, а только увеличивают их количество. Кроме того, сегодня Украина конфликтует с Белоруссией, чего ранее никогда не было, с Россией, с Приднестровьем, с Молдовой по вопросу похищения судьи Николая Чауса. Вот сегодня Киев обострил отношения еще и с Венгрией. Закончится это очень плачевно. Венгрия не позволит, чтобы Украина ей диктовала свои условия. А это значит, что Будапешт будет занимать еще более принципиальную позицию по поводу того, что Украине не место в Евросоюзе и НАТО», — подытожил Владимир Олейник.

Ранее депутат Верховной рады от «Слуги народа» Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в энергетике Украина рискует не дожить до следующего отопительного сезона. Помимо этого, политик предрекла украинцам кризис и лютую зиму.