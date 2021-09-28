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Член ТПП Танкаев назвал выгоду России от высоких цен на газ

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 20:37
Экономика
Член ТПП Танкаев назвал выгоду России от высоких цен на газ
gazprom.ru

Москва, 28 сентября. Россия сможет пополнить свой бюджет за счет рекордных цен на газ в Европе, считает член Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

Стоимость газа на европейском рынке достигла рекордных 1000 долларов за тысячу кубометров. За последние несколько недель цена голубого топлива увеличилась почти в два раза.

«Россия работает в основном по долгосрочным контрактам. У России только 30% газа продается через спотовый рынок, поэтому увеличение прибыли есть, и дополнительные деньги есть, но все-таки основная часть газа поставляется по разумным и нормальным ценам, что и спасает Европу. Если вы от жадности разрушите свой рынок сбыта, вы ничего не выиграете», — прокомментировал ситуацию эксперт в беседе со Sputnik.

Танкаев добавил, что текущая цена - не предел. Опыт предыдущих кризисов показывает, что стоимость газа может дойти и до 1500 долларов за тысячу кубометров, подчеркнул специалист. Он напомнил, что к пиковым ценам на газ привело решение руководства ЕС о переходе на возобновляемые источники энергии, в результате чего их доля была увеличена до 20%. Поэтому, как только погода перестала благоприятствовать ВИЭ, то европейцы сразу лишились 20% своих мощностей.

«Газпром» ранее сообщил о приросте запасов газа по итогам 2021 года. Как ожидает руководство компании, ресурсы могут пополниться на 450 млрд кубометров и выше.

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