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Военный эксперт Леонков: США не смогли застать Россию врасплох созданием альянса AUKUS
Армия
Военный эксперт Леонков: США не смогли застать Россию врасплох созданием альянса AUKUS
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 сентября. Попытка США оказать на Россию давление за счет создания альянса AUKUS провалилась, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Вашингтон, Лондон и Канберра 15 сентября подписали соглашение о создании организации, которая стала площадкой для военно-технического сотрудничества участников. При этом Соединенные Штаты акцентировали внимание на расширении возможностей Австралии. В рамках работы AUKUS она обзаведется собственным атомным подводным флотом. Хотя этот шаг может спровоцировать рост напряженности, Россию врасплох застать не удалось, сказал Леонков в комментарии изданию «Украина.ру».

«Мы оснащаем наши подводные лодки ракетами из семейства "Калибр", а также будем ставить на них гиперзвуковые ракеты "Циркон". Я уже даже не говорю о силе надводного флота», — заметил Леонков.

Также эксперт напомнил о новых комплексах Р-30 «Булава». Они устанавливаются на субмарины ВМФ РФ и обеспечивают скрытый запуск боеприпаса. В этой связи Леонков заявил, что США могут столкнуться с жестким ракетным ответом России на трюк с альянсом AUKUS.

Как сообщает телеканал «360», создание альянса AUKUS сопровождалось большим скандалом. Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что США, Британия и Австралия «перегнули палку».

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россия сша леонков aukus
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