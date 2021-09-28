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Журналисты E1.RU. раскрыли россиянам подвох вакцинации от коронавируса за рубежом

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 20:26
Общество
Журналисты E1.RU. раскрыли россиянам подвох вакцинации от коронавируса за рубежом
pixabay.com

Москва, 28 сентября. Российских путешественников, которые решили вакцинироваться от коронавирусной инфекции за рубежом, предупредили о подвохе.

Туристов из России, которые хотят пройти вакцинацию одобренным в Евросоюзе препаратом от COVID-19, может ждать подвох, пишет издание E1.RU. Например, чтобы привиться вакциной Johnson&Johnson в городе Баден-Баден, нужно заплатить примерно 73,8 тыс. рублей. За вакцинацию в Мюнхене Pfizer/BioNTech потребуется отдать около 49,2 тыс. рублей.

Как в первом, так и во втором случаях в стоимость входит прививка и медицинское соглашение. При этом перелет и проживание нужно оплачивать отдельно, как и визу. Кроме того, россиянам разрешен въезд в ФРГ по «веским медицинским причинам», однако остается неизвестным, входит ли в это определение процедура вакцинации. Также цену за тур нужно умножить на два, поскольку все представленные препараты двухкомпонентные.

Министерство здравоохранение России ранее выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса «Бетувакс». Первые этапы испытаний планируют завершить в 2022 году.

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евросоюз вакцинация коронавирус
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